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جندي تركي يطلق النار على شرطة ألمان ويونانيين قرب حدود اليونان

12:11 ص الجمعة 01 مايو 2020
جندي تركي يطلق النار على شرطة ألمان ويونانيين قرب حدود اليونان

الجيش التركي - أرشيفية

برلين - (د ب أ):

أطلق جندي تركي النار على أفراد شرطة ألمان ويونانيين تابعين لقوة "فرونتكس" لمراقبة الحدود الأوروبية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين اليوم الخميس إن الجندي التركي أطلق النار مساء أمس الأول الثلاثاء أثناء مرور دورية مراقبة يونانية ألمانية مشتركة تابعة لـ "فرونتكس"، عند نهر إيفروس، على الجانب اليوناني من الحدود، وأيضا أثناء مرور دورية أخرى للشرطة اليونانية.

وأكدت الوزارة بذلك تقريرا في هذا الشأن نشرته مجلة "شبيجل" في نسختها الإلكترونية.

كما أكد المتحدث عدم إصابة أي من أفراد الدورية المشتركة بأذى.

وقال متحدث باسم "فرونتكس" في مقرها بوارسو، عاصمة بولندا، إن السلطات اليونانية تجري تحقيقا في الحادث.

اليونان الجيش التركي وزارة الداخلية الألمانية الحدود الأوروبية

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