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بنس: ترامب وجه بإجراء تحقيق في سلوك الصين حيال كورونا

12:08 ص الجمعة 01 مايو 2020
بنس: ترامب وجه بإجراء تحقيق في سلوك الصين حيال كورونا

مايك بنس

واشنطن - (د ب أ):

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن "الرئيس أمر بإجراء تحقيق شامل في طبيعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الصيني المنشأ، وكذلك مراجعة سلوك الصين حيال الفيروس المميت".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بنس قوله للصحفيين في كلمة له بشركة جنرال موتورز في ولاية إنديانا:" وكما قال الرئيس .. لسنا سعداء".

وأضاف بنس " أعتقد أننا نرى تأكيدًا متزايدًا ليس فقط من أن الصين هي مصدر الفيروس الفتاك ولكن هناك دليل هام على أن الصين ومنظمة الصحة العالمية ببساطة لم يكونا مستعدين لتقديم المساعدة وتوفير المعلومات".

من ناحية أخرى، نفت الصين اليوم مزاعم ترامب بأنها تسعى إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مايك بنس دونالد ترامب فيروس كورونا الصين

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