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موسكو تتخذ إجراءات مع المخالطين لرئيس الوزراء المصاب بكورونا

12:02 ص الجمعة 01 مايو 2020
موسكو تتخذ إجراءات مع المخالطين لرئيس الوزراء المصاب بكورونا

رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين

موسكو - (أ ش أ):

أعلن بوريس بيلياكوف السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة الروسي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين كان قد حد بالفعل من تواصله مع أعضاء الحكومة وكان يعقد اجتماعاته عبر الإنترنت، ومع ذلك فإن كل من تواصل معه شخصياً سيتم عزله وإخضاعه لاختبار إضافي.

وقال بيلياكوف -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "كان التواصل الشخصي مع رئيس الوزراء محدودا قدر الإمكان منذ بضعة أسابيع، وعُقدت جميع اللقاءات والاجتماعات عبر مؤتمرات بالفيديو أو مكالمات هاتفية، وسيتم عزل الذين تواصلوا مع رئيس الوزراء الروسي بشكل شخصي وسيخضعون لاختبارات إضافية".

وأضاف بيلياكوف -ردا على سؤال حول كيفية عمل الحكومة بعد مرض ميشوستين- "وفقا لجدول الأعمال سُيعقد الاجتماع الحكومي المقرر في 7 مايو المقبل كما كان مخططا له".

هذا وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف للقيام بأعمال رئيس الحكومة بشكل مؤقت بعد إصابة رئيس حكومة موسكو ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم بوتين بإصابته بفيروس كورونا المستجد وضرورة خضوعه للعزل الصحي، مرشحاً بيلاؤوسوف لشغل مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة.

وكان ميشوستين، قد أعلن اليوم إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أنه " خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية، وأنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض".

وتعتبر روسيا الدولة الـ8 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد ، والتى بلغت 106 آلاف و498 حالة، و1073 حالة وفاة.

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رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين فيروس كورونا

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