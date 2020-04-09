الامارات: تمديد إغلاق المساجد ودور العبادة حتى إشعار آخر

أبوظبي - (أ ش أ):

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة حتى إشعار آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذا القرار جاء حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وأضافت الوكالة أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ومن أجل السلامة العامة للمجتمع.