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وزير الصحة الأردني: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 372 حالة

08:58 م الخميس 09 أبريل 2020
وزير الصحة الأردني: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 372 حالة

وزير الصحة الأردنى سعد جابر

عمان - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الخميس ليرتفع عدد الحالات الاجمالي إلى 372.
كما أعلن وزير الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تسجيل حالة وفاة جديدة لأحد المصابين عمره 69 عاما وشفاء 11 حالة.
وأعلن وزير الصحة أنه سيتم غدًا البدء بإجراء فحوصات عشوائية في بعض أحياء عمان الشرقية والمخيمات، مثلما سيتم غدا استكمال الفحوصات بمحافظات الجنوب، مؤكدا أن نتيجة الفحوصات التي اخذت بمحافظة معان عشوائيًا كانت سليمة 100 بالمائة وكذلك نحو 50 عينة من العقبة جميعها سليمة.

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سعد جابر فيروس كورونا عمان

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