الكويت: ضبط قائد حافلة حاول تهريب 100عامل خارج المنطقة المعزولة

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، ضبط قائد حافلة (باص)، أثناء محاولته تهريب نحو 100 عامل من منطقة (جليب الشيوخ) التابعة لمحافظة الفروانية، والمعزولة احترازيا بقرار من مجلس الوزراء، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت (الداخلية) الكويتية - في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني - أن رجال الدوريات الأمنية استوقفوا قائد الحافلة، والذي يعمل في احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة، للتدقيق على هويات الأشخاص الذين كان يقلهم، موضحة أنه بسؤاله عن جهة عملهم، أفاد بأنهم يعملون في وزارة الصحة، إلا أنه بعد التدقيق على هوياتهم، تبين أنهم يعملون في شركات خاصة مختلفة.

وأضافت أن قائد الحافلة اعترف خلال التحقيق معه، بأنه يقوم بنقل العمال إلى خارج المنطقة المذكورة، مقابل 20 دينارا كويتيا (نحو 64 دولارا أمريكيا) للفرد الواحد، موضحة أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القاء القبض على 4 عاملين أشقاء بمنطقة المهبولة، بعد قيامهم بقص الحاجز السلكي، لمحاولة كسر العولة التامة المفروضة بالمنطقة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيدا لابعادهم خارج البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا في 6 أبريل الجاري، بفرض عزل تام على منطقتي (جليب الشيوخ) و(المهبولة) لمدة أسبوعين؛ لفحص كل من يوجد فيهما وعلاجهم، حتى لا يؤثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على بقية المناطق.