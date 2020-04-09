الولايات المتحدة.. عدد الوفيات بكورونا يتجاوز 15 ألفًا

وكالات:

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة تجاوز 15 ألفا.

وبهذه الحصيلة الجديدة، أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إذ إنّها تخطّت إسبانيا (14.555 وفاة) لكنّها لا تزال خلف إيطاليا.

وكان البيت الأبيض حذّر الأسبوع الماضي من أنّ كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1.5 مليون إلى 2.2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.