رئيس وزراء بريطانيا يخرج من العناية المركزة جراء إصابته بكورونا

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد نقل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندن قبل أيام بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، كان أكد في تصريحات صحفية، أن حالة جونسون "مستقرة"، مشيرًا إلى أنه يستجيب للعلاج، لافتًا إلى أن "رئيس الوزراء يتلقى العلاج بالأكسجين وهو يتنفس بدون دعم".





وتولى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مقاليد الأمور في البلاد، نائبًا عن رئيس الوزراء، بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا، ونقله للعناية المركزة.





وارتفعت أعداد الوفيات بفيروس (كوفيد 19) في بريطانيا، الخميس، لتصل إلى نحو 8 آلاف حالة وفاة، بزيادة قدرها 881 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزير الخارجية البريطاني والقائم بأعمال رئيس الوزراء دومنيك راب.