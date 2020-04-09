باكستان تسقط طائرة تجسس هندية داخل الأجواء الباكستانية
07:45 م الخميس 09 أبريل 2020
إسلام آباد - (أ ش أ):
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، أنه أسقط طائرة تجسس هندية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوي للبلاد في قطاع (سنج)، الواقع على الخط الفاصل في كشمير.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن بيان الجيش أن الطائرة انتهكت المجال الجوي الباكستاني وكانت تقوم بمهمة تجسس.
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