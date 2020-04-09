الجزائر.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى ٢٣٥ حالة والإصابات إلى ١٦٦٦

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر إلى 1666 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 94 حالة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ 94 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما بلغت عدد الوفيات 235 وفاة، بعد تسجيل 30 وفاة في آخر 24 ساعة، كما غادر 347 مصاب المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، حسب ذات البيان.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 45 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد تسعة ولايات أخرى من الثالثة بعد الظهر إلى غاية السابعة صباحا. في حين حظر التجوال عبر كامل التراب الوطني من الساعة السابعة مساء إلى الساعة سابعة صباحا.