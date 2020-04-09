‏تركيا تسجل أكثر من ٤ آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية التركية تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 908 وفيات وتسجيل 4056 إصابة جديدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وأعربت منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن قلقها من "الزيادة الكبيرة في تفشي الفيروس" في تركيا خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق، ذكرت السلطات التركية أنها ستراقب الهواتف المحمولة للمصابين بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، للتأكد من أنهم لا ينتهكون الحجر الصحي المفروض عليهم، في أحدث إجراء لاحتواء المرض الذي زاد انتشاره في البلاد الشهر الماضي.

وأوضحت إدارة الإعلام في رئاسة الجمهورية أن تركيا ستبدأ في تعقب المواطنين المرضى وإرسال رسالة لهم والاتصال بهم كلما هموا بمغادرة منازلهم.