‏إيطاليا.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى أكثر من ١٨ ألفا والإصابات تتخطى ١٤٣ ألف

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، تسجيل 610 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18279.

وأكدت السلطات الصحية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 143626.

هذا وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أمس الأربعاء، تسجيل رقم قياسي جديد، في عدد المتعافين من وباء فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19"، وووفقا لوكالة أنباء آكى الإيطالية، قال أنجيلو بوريللى، رئيس هيئة الدفاع المدني، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، إنه في الأيام العشرة الماضية، سجلنا 50٪ من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.