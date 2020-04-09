بريطانيا.. الوفيات جراء كورونا تقترب من ٨ آلاف
وكالات:
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل 881 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ليرتفع الإجمالي إلى 7978، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية ريشي سوناك، الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن حالته تتحسن، ويستطيع الجلوس في الفراش.
وأضاف سوناك "أحدث الأنباء الواردة من المستشفى تفيد بأن رئيس الوزراء لا يزال في العناية المركزة وحالته تتحسن. أستطيع أن أقول لكم إنه يجلس في الفراش، ويتفاعل بإيجابية مع الفريق الطبي المعالج".
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