الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

وكالات:

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بقرار قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، على خلفية انتشار فيروس كورونا، ودعا أطراف النزاع في اليمن إلى البدء فوراً بمفاوضات لإنهاء إراقة الدماء.

وجاء في بيان لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسي "يرحب الاتحاد الأوروبي بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته المملكة العربية السعودية نيابة عن التحالف الداعم للشرعية في اليمن. من الضروري الآن لأطراف النزاع ، ولا سيما حكومة اليمن وحركة أنصار الله ، وقف جميع الأعمال العدائية و بدء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة .

كما أكد بوريل، على الحاجة الماسة لضمان وصول السكان إلى السلع الأساسية والأدوية والمساعدات الإنسانية. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي: "إن جائحة الفيروس" كورونا"، لا تعرف حدودا. وقد يكون تأثيرها على دولة دمرتها حرب استمرت ست سنوات، كارثيا."

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، صرح مساء الأربعاء، بأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الخميس، الموافق (16 شعبان 1441هـ / 09 أبريل 2020م) في الساعة (12:00) بالتوقيت المحلي".