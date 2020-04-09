‏نيويورك تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

وكالات:

أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، تسجيل 799 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالولاية.

وأضاف في كلمة نقلتها فضائية الحدث، اليوم الخميس، أنه في خلال ٤٨ ساعة، سجلت نيويورك ١٦٠٠ حالة وفاة بالفيروس.

هذا وخلص فريق من الأخصائيين الأميركيين في علم الجينات في دراسة نشرت، الأربعاء، إلى أنّ فيروس كورونا المستجدّ بدأ بالتفشّي في نيويورك في فبراير، أي قبل إطلاق حملة الفحوص الواسعة النطاق في الولاية، وأنّ مصدر العدوى هو أوروبا.

وأكد الفريق أن تعقب سلسلة انتقال الفيروس المسبّب لجائحة كوفيد-19 سيتيح للسلطات التصدي بشكل أفضل لأي تفش وبائي في المستقبل.