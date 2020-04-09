ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز 111 ألفا والوفيات 2223

برلين - (د ب أ):

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بعد ظهر اليوم الخميس إلى 111 ألفا و118 حالة، مقارنة بـ106 آلاف و700 حالة في نفس التوقيت أمس الأربعاء.

جاء ذلك وفقا لتحليل تجريه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا لأحدث الأرقام التي سجلتها الولايات الألمانية.

ووفقا لهذا التحليل، وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2223 حالة، مقارنة بـ2007 حالة في نفس التوقيت أمس، بالإضافة لعدد من المواطنين الألمان الذين توفوا بكورونا خارج البلاد.

وتفيد بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات بأن عدد الأشخاص الذين تعافوا من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا، قد وصل إلى 46 ألفا و300 حالة.

وبحسب التحليل، يوجد أكبر عدد للإصابات في ولاية بافاريا، أكثر من 29 ألفا و200 حالة إصابة بالإضافة إلى 653 حالة وفاة، تليها ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 23 ألفا و300 حالة، وما لا يقل عن 445 حالة وفاة، ثم ولاية بادن فورتمبرج بأكثر من 21 ألفا و400 حالة إصابة وما لا يقل عن 514 حالة وفاة.

وظلت ولاية بافاريا صاحبة أعلى معدل للإصابات قياسا إلى عدد السكان، إذ وصل هذا المعدل إلى 8ر223 حالة لكل مئة ألف نسمة، بينما كان المتوسط في جميع أنحاء ألمانيا 6ر133 حالة.

وتفاوت معدل إجراء الاختبارات لكل مئة ألف نسمة بين كل ولاية وأخرى.

ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من العدد المعروف وذلك على غرار ما هو قائم في دول أخرى.