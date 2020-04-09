"أوبك" تؤكد أهمية التعاون الدولي لاستقرار سوق النفط في ظل كورونا

فيينا - (أ ش أ):

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اليوم أن حل أزمة وباء كورونا لا يمكن أن يكون وطنيا بل عالميا، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي للتغلب على التقلبات في سوق النفط العالمية.

وذكر بيان لمنظمة أوبك اليوم الخميس أنها تلقت دعما من المنظمة الأفريقية لمنتجي البترول بشأن الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة أوبك والشركاء من غير الأعضاء فى المنظمة والذي بدأ اليوم عن بعد بقيادة السعودية وروسيا.

ولفت البيان إلى قلق الوزراء والمفوضين المسؤولين عن المحروقات وممثلي الدول الأعضاء في منظمة المنتجين الأفارقة للنفط من وضع سوق النفط العالمي والذي اتسم بالتقلب الكبير منذ ديسمبر الماضي بسبب وباء كورونا.

وشدد البيان على قناعة المنتجين الأفارقة بالدور الرئيسي لمنظمة أوبك فى تحقيق استقرار سوق النفط الدولية، مشيرا إلى أن المنتجين الأفارقة يدعمون المشاورات بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك وكذلك منتجي النفط العالميين الآخرين في جهودهم المتضافرة لضمان استقرار سوق النفط العالمية على المدى الطويل.

كما حث البيان دول مجموعة العشرين على تقديم المساعدات لأفريقيا في الوقت الذي تكافح فيه للتخلص من هذا الوباء ودعم تماسك الأسعار في أسواق النفط ودعم الجهود الدولية للقضاء بسرعة على تطور جائحة كورونا.