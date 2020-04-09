مسؤول أفريقي ينتقد اقتراحًا لاختبار لقاح كورونا في القارة السمراء

نيروبي - (د ب أ):

قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، إن اقتراحا مثيرا للجدل قدمه أطباء فرنسيون لاختبار لقاح لفيروس كورونا في إفريقيا، لن يتم تنفيذه لانه يمثل أحد أشكال الاستعمار.

وقال كويسي كوارتي في مقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا: "نحن ندين بعبارات لا تحتمل أي لبس، أي محاولة للقدوم إلى إفريقيا وتجربة هذا اللقاح على سكانها، ونرفضها تماما. فقد مضى زمن الاستعمار".

وأشار إلى أن القارة لديها "أقل عدد من ضحايا" الفيروس، حيث بلغ العدد الاجمالي لحالات الوفاة التي تم تسجيلها حتى صباح اليوم الخميس، 572 حالة، مقترحا أن يتم اختبار أي لقاح في الأماكن الأكثر تضررا من الفيروس، مثل نيويورك أو باريس أو إيطاليا.

وكان كاميل لوشت، مدير قسم الابحاث في "المعهد الوطني الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية" وجان بول ميرا، من مستشفى كوتشين في باريس، قد اقترحا خلال برنامج تم بثه على التلفزيون الفرنسي في الأسبوع الماضي، أن تكون أفريقيا هي مكان إجراء اختبارات اللقاح الجديدة، حيث قالوا إن الناس هناك ليس لديها أقنعة أو علاج.

وقد أثارت تعليقات الطبيبين ضجة كبيرة، وأدانتها السفارة الفرنسية في جنوب أفريقيا، إلى جانب جهات أخرى.