سفارة مصر بالكويت تدعو المخالفين لقوانين الإقامة من أبناء الجالية إلى تسجيل بياناتهم

الكويت - أ ش أ

دعت سفارة مصر لدى الكويت، المخالفين لقوانين الإقامة من أبناء الجالية، إلى تسجيل بياناتهم وفقا للاليات المقررة.

وذكرت السفارة المصرية - في بيان رسمي لها اليوم الخميس، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أنها تابعت عملية تسجيل مخالفي الإقامة من أبناء الجالية اعتبارا من يوم 6 أبريل الجاري، وفقا لما أعلنت عنه السلطات بدولة الكويت، مشيدة في هذا الصدد بالإجراءات ذات الصلة باستقبالهم.

وأوضحت السفارة أنه سيتم فتح أبواب القنصلية بصورة استثنائية غدا الجمعة؛ للتسهيل على أبناء الجالية في استكمال الأوراق المطلوبة منهم في عملية التسجيل، وذلك استمرارا للجهد الذي قامت به القنصلية في تمديد جوازات السفر المنتهية، وإصدار وثائق سفر لعدد كبير من الحالات، لتمكينهم من إتمام عمليات التسجيل.