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النمسا ترسل حاويات إلى اليونان لإيواء المهاجرين في ظل أزمة كورونا

01:19 م الخميس 09 أبريل 2020
النمسا ترسل حاويات إلى اليونان لإيواء المهاجرين في ظل أزمة كورونا

المهاجرون على حدود اليونان

أثينا - أ ش أ

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، أن الحكومة النمساوية وافقت على إرسال 181 حاوية لليونان من أجل إيواء المهاجرين واللاجئين ولاستخدامها كمرافق متنقلة للرعاية الصحية بناء على طلب أثينا.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، نقلته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الخميس - أن التعاون بين الحكومتين اليونانية والنمساوية يهدف إلى الاستعداد للتعامل في الوقت المناسب مع العواقب المحتملة الناجمة عن مزج أزمة الهجرة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الوزارة هذا البيان عقب مؤتمر باستخدام الفيديو عقد أمس الأربعاء بين وزير الهجرة اليوناني، جيورجوس كوموتساكوس، ووزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر.

من جهته .. أكد وزير الهجرة اليوناني، أن هذه الحاويات ستلبي احتياجات السكن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، واتفق مع نيهامر على أن تصل الحاويات اليونان في أقرب وقت ممكن.

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