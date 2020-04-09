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روسيا: استخدام المكيفات يزيد من فرص انتشار كورونا

01:02 م الخميس 09 أبريل 2020
روسيا: استخدام المكيفات يزيد من فرص انتشار كورونا

المكيفات

موسكو - أ ش أ

حذرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، من استخدام مكيفات الهواء الإسبليت (المكونة من وحدة داخلية ووحدة خارجية) في المناطق المعرضة بشدة لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، حيث تزيد المكيفات من فرص إصابة الأشخاص بالعدوى.

وجاءت في توصيات وزارة الصحة بشأن طرق الوقاية والتشخيص والعلاج لفيروس كورونا - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه "يجب استبعاد استخدام مكيفات الغرف الإسبليت في المناطق المعرضة بشدة لمخاطر انتشار فيروس كورونا، لأنها في الواقع تزيد من خطر الإصابة بالفيروس بسبب مساهمتها في تركيز الهواء الجوي المعدي في ظل غياب التهوية الطبيعية".

وأضافت وزارة الصحة الروسية أن استخدام منظفات الهواء، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مصادر أشعة ما فوق البنفسجية القادرة على القضاء على الجراثيم المسببة للأمراض، ليست فعالة في الحد من خطر انتشار كوفيد-19، بسبب عدم كفاية الإنتاجية، داعية إلى اختيار التهوية المنتظمة أو التهوية الميكانيكية الفعالة.

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المكيفات فيروس كورونا موسكو روسيا

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