تايوان تدعو رئيس "الصحة العالمية" لزيارتها وسط خلاف عنصري

تايبيه - (د ب أ):

وجهت رئيسة تايوان تساي إينج-وين دعوة اليوم الخميس، إلى رئيس منظمة الصحة العالمية لزيارة جزيرتها المعزولة سياسيا التي جرى استبعادها من جانب المنظمة الأممية بناء على أوامر من غريمها اللدود بكين ، وذلك وسط خلاف عنصري.

جاءت دعوة تساي بعدما رفض مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا (كوفيد 19) في جنيف أمس الأربعاء، "إهانات عنصرية" ضده مستمرة منذ شهور، والتي يقول إنها بدأت من تايوان.

قال أيضا إن وزارة الخارجية التايوانية علمت بشأن الحملة ولكن "لم تنأى بنفسها عنها".

وصرحت جوان أو، المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحفي بقولها :" طالبنا باعتذار من تيدروس"، مضيفة أن الحكومة التايوانية لا تقبل أو تشجع بأي شكل من الأشكال أي تطاول شخصي على تيدروس.

وجرى منع انضمام تايوان وهي ديمقراطية ذاتية الحكم يبلغ تعداد سكانها 8ر23 مليون نسمة، من أغلب المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية جراء اعتراض الصين. وتعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها.

وقالت تساي على مواقع التواصل الاجتماعي بالصينية والإنجليزية: "لطالما عارضت تايوان كل أشكال التمييز. لقد تم استبعادنا لسنوات من المنظمات الدولية ونعلم أفضل من أي شخص آخر ما الذي يعنيه التمييز ضد (ألاخرين) والعزلة".

وأضافت تساي في تغريدة إنها تود دعوة تيدروس لزيارة تايوان وأن يرى بنفسه مدى التزام الشعب التايواني بالانخراط مع العالم ومحاربة "كوفيد-19".

وكتبت تساي عبر فيسبوك: "رغم استبعادنا من منظمة الصحة العالمية بسبب آلاعيب السياسة ، فقد تحملنا مسؤوليتنا كعضو في المجتمع الدولي وأخذنا زمام المبادرة للتبرع بالأقنعة الطبية وغيرها من الإمدادات للعاملين في المجال الصحي في البلدان الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا".

يذكر أن تايوان لم تتأثر نسبيا بالجائحة. حيث سجلت الجزيرة 380 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بما في ذلك خمس وفيات حتى اليوم الخميس. وتعافى ثمانية مرضى، بحسب مركز قيادة الأوبئة الرئيسي.