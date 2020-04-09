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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 910 حالات في الكويت

12:37 م الخميس 09 أبريل 2020
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 910 حالات في الكويت

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 910 حالات في الك

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 55 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 910 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم إن 22 حالة دخلت العناية المركزة منها ثماني حالات حرجة.

وأوضح السند أن 798 إصابة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات ، مشيرا إلى خروج 911 من الحجر الصحي.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح أمس شفاء ست حالات كانت مصابة ب(كورونا) ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 111 حالة.

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