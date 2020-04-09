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المغرب: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 1346 حالة

12:10 م الخميس 09 أبريل 2020
المغرب: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 1346 حالة

فيروس كورونا في المغرب

الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1346 حالة في المغرب.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت مساء أمس خلال البيان اليومي للكشف عن الحالة الوبائية في المملكة، أن إجمالي الحالات التي ثبت معمليا إصابتها 1275 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيانها - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4770 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت، في تحديث للإحصائيات، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى العدد الإجمالي محددا في 93 حالة، كما ثبتت حصيلة المتعافين عند مستوى 97 حالة.

وأهابت الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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فيروس كورونا المغرب وزارة الصحة المغربية

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