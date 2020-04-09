أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

40 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

12:03 م الخميس 09 أبريل 2020
40 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

وفيات كورونا

جاكرتا - أ ش أ

أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ بهذه الوفيات الجديدة 280 شخصا .

وذكرت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية أن حصيلة الإصابات بكورونا في إندونيسيا شهدت في الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا بـ337 حالة جديدة، ووصلت بذلك إلى 3293 حالة.

وتعافى 252 شخصا في إندونيسيا من الفيروس حتى الآن.

هذا المحتوى من

وفيات كورونا وزارة الصحة الإندونيسية إندونيسيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

المغرب: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 1346 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1.511.104

    عدد المصابين

  • 329.674

    عدد المتعافين

  • 88.331

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الكهرباء يكشف موعد إقرار الزيادة قبل الأخيرة في الأسعار