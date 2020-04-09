40 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا
جاكرتا - أ ش أ
أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ بهذه الوفيات الجديدة 280 شخصا .
وذكرت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية أن حصيلة الإصابات بكورونا في إندونيسيا شهدت في الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا بـ337 حالة جديدة، ووصلت بذلك إلى 3293 حالة.
وتعافى 252 شخصا في إندونيسيا من الفيروس حتى الآن.
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