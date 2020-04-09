سفير مصر بالكويت يدشن حملة "تكاتف" لدعم الحالات الإنسانية

الكويت -أ ش أ

دشن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، اليوم الخميس، مبادرة تحت عنوان "تكاتف" لدعم الحالات الإنسانية من أبناء الجالية.

وأوضح القوني -في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت- أن المبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها عدد كبير من أبناء الجالية، سواء الفاعلين في المجال الطوعي والإنساني، أو من مجتمع رجال الأعمال، لمساعدة المتضررين من الظروف الراهنة، والتنسيق بين هذه الجهود لتحسين كفاءتها، وتحقيق الهدف المرجو منها، بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وأكد أن المبادرة تقوم على الاستفادة من الجهود المبذولة التي تمكنت بالفعل من إيصال جانب كبير من المساعدات خلال الفترة الماضية، بمبادرات فردية وجماعية انطلقت بالمقام الأول من إحساس أبناء الجالية بالتكاتف تجاه ذويهم، وحرصهم على تخفيف الأعباء عليهم في ظل الصعوبات المعيشية الحالية.

وكشف عن تخصيص استمارة اليكترونية يمكن الدخول إليها من خلال صفحات السفارة والقنصلية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو صفحات شركاء المبادرة؛ لتسجيل الحالات المحتاجة، بالاضافة الى تشكيل فريق عمل يقوم بتجميع الحالات وتوفير الدعم اللازم لها، فضلا عن مجموعة من المتطوعين للمشاركة في التنفيذ، منوها بأنه سيتم إيلاء الأولوية للاحتياجات المعيشية اليومية للمتضررين.

ورحب سفير مصر لدى الكويت، بتواصل الراغبين في الانضمام للمبادرة مع السفارة، معربا عن ثقته في استمرار روح التعاون الطيبة بين أبناء الجالية، والتي تقدم نموذجا مشرفا لأبناء مصر في الخارج.