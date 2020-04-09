أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

سلطنة عمان تتوقع الوصول إلى ذروة كورونا في نهاية أبريل

10:37 ص الخميس 09 أبريل 2020
سلطنة عمان تتوقع الوصول إلى ذروة كورونا في نهاية أبريل

فيروس كورونا

سقط - ( د ب أ):

توقع وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الخميس، الوصول إلى ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده خلال الاسبوع الاخير من شهر ابريل الجاري .

ونقلت وكالة الانباء العمانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم عن السعيدي قوله:"بدأنا في التصاعد وربما نصل إلى الذروة في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الحالي".

وأضاف أن "الحالات تتزايد ولم نصل للذورة بعد، ما زلنا في الصعود والاحتياطات التي اتخذتها السلطنة والتى تواصل اتخاذها مستمرة في وتيرة يمكن التعامل معها".

وأشار إلى أغلب الحالات التي في العناية المركزة بـ المستشفي السلطاني من الوافدين، لافتا إلى أن البعد الاقتصادي لهذه الجائحة لم يغب عن اللجنة العليا، وهناك اجتماعات مستمرة مع المعنيين بالقطاعين المالي والاقتصادي.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعنلت في وقت سابق اليوم تسجيل 38 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 457 حالة.

فيروس كورونا سلطنة عمان وزارة الصحة العمانية أحمد بن محمد السعيدي تويتر

الخبر التالى:

فيروس كورونا: رئيس منظمة الصحة العالمية يدعو إلى وقف "تسييس" الوباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1.511.104

    عدد المصابين

  • 329.674

    عدد المتعافين

  • 88.331

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للعمالة غير المنتظمة.. تعرف على أماكن ومواعيد صرف منحة الـ500 جنيه