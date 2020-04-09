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روسيا: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى أكثر من 10 آلاف

10:36 ص الخميس 09 أبريل 2020
روسيا: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى أكثر من 10 آلاف

ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى أكثر من 10 آلاف في روس

موسكو - أ ش أ

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 10 آلاف و131 مصابًا، بعد تسجيل 1459 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد المركز الروسي - في بيان له اليوم الخميس - بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 50 إقليمًا من أقاليم البلاد، مضيفًا أنه كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر من عدد الإصابات الجديدة حيث بلغ 857 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و199 إصابة في ضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورج 44 حالة.

وأوضح المركز، في بيانه، أن 118 شخصًا غادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، وبذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 698 شخصًا في عموم روسيا، مشيرًا إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 76 شخصًا.

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