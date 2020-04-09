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السفير المجري بالقاهرة: خصصنا ثلاثة صناديق بالمجر لمواجهة تداعيات كورونا

10:26 ص الخميس 09 أبريل 2020
السفير المجري بالقاهرة: خصصنا ثلاثة صناديق بالمجر لمواجهة تداعيات كورونا

بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة

القاهرة - أ ش أ

قال بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة، إن بلاده تبنت عدة تدابير للتخفيف من التأثير السلبي على الاقتصاد نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).. حيث قرر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إقامة ثلاثة صناديق جديدة، وهي صندوق مكافحة الأوبئة وصندوق حماية الاقتصاد وصندوق الاتحاد الأوروبي؛ لمكافحة الوباء.

وأوضح السفير المجري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أن ميزانية صندوق حماية الاقتصاد1345.7 = مليار فورنت (العملة المحلية) والتي تتضمن الجزء الأكبر من تمويل صندوق مكافحة الأوبئة بـ663.5 مليار فورنت .. مشيرا إلى أن بلاده لم تتلق حتى الآن أي أموال لتمويل صندوق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الوباء.

وأفاد بأن المجلس النقدي للبنك المركزي المجري، قرر توفير موارد جديدة تبلغ قيمتها 3000 مليار فورنت، وهي تمثل 6 % من الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام بهدف حماية النظام المالي، مضيفا أنه تقرر منح البنوك فائدة إضافية يقدر بـ 4 % بينما تقرر تخفيض الاحتياطات الإلزامية الدنيا إلى صفر، مما ينتج عنه توفير سيولة تقدر بـ 250 مليار فورنت.

وأشار إلى وصول 31 مليون كمامة وجه و133 مجموعة اختبار لفيروس كورونا و152 جهازا تنفسيا، وذلك في إطار التدابير التي أتخذتها الحكومة لتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة الوباء.

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