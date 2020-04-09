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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 5734

08:54 ص الخميس 09 أبريل 2020
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 5734

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 5734.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، أنه تم تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بالفيروس و17 حالة وفاة خلال الساعات ال24 الماضية.
وبحسب الصحيفة، تماثل 473 شخصًا للشفاء حتى الآن وتوفي 166 آخرين.
وسجلت ولاية ماهاراشترا أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في الهند إذ بلغت حالات الإصابة بها 1135، بينما تأتي ولاية تاميل نادو في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى 690، كما ارتفعت الإصابات في نيودلهي إلى 669.
يذكر أن حكومة نيودلهي أغلقت أمس الأربعاء 20 بؤرة يتفشى بها فيروس كورونا في أنحاء ولاية نيودلهي وحظرت الدخول أو الخروج من هذه المناطق.
نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 5734.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، أنه تم تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بالفيروس و17 حالة وفاة خلال الساعات ال24 الماضية.
وبحسب الصحيفة، تماثل 473 شخصًا للشفاء حتى الآن وتوفي 166 آخرين.
وسجلت ولاية ماهاراشترا أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في الهند إذ بلغت حالات الإصابة بها 1135، بينما تأتي ولاية تاميل نادو في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى 690، كما ارتفعت الإصابات في نيودلهي إلى 669.
يذكر أن حكومة نيودلهي أغلقت أمس الأربعاء 20 بؤرة يتفشى بها فيروس كورونا في أنحاء ولاية نيودلهي وحظرت الدخول أو الخروج من هذه المناطق.

هذا المحتوى من

Asha
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