الصحة الإسرائيلية: 74 حالة وفاة و9519 إصابة بفيروس "كورونا"

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، وفاة مسن (86 عاما)، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 74 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن المسن الذي كان يرقد في مستشفى "بوريا" في طبرية، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، علما بأنه كان يعاني أمراض مزمنة.

يذكر أنه حتى مساء أمس الأربعاء، سجلت 9519 إصابة جراء فيروس كورونا في إسرائيل، بينها 156 إصابة خطيرة و120 مصابا موصولا بجهاز التنفس الاصطناعي.