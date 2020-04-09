كوريا الجنوبية تمدد إقامات الأجانب قبيل انتهائها وسط استمرار تفشي كورونا

سول - (د ب أ):

أفادت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الخميس بأن سول مددت إقامات الأجانب التي توشك على الانتهاء، لتفادي ترددهم على مكاتب الهجرة وسط تفشي وباء كورونا.

وذكرت وكالة انباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه بموجب هذه الخطوة، تم تمديد إقامة نحو 60 ألف أجنبي مسجل داخل البلاد كان من المفترض أن تنتهي إقامتهم بحلول 31 مايو تلقائيا لمدة 3 شهور، وفقا لما صرحت به الوزارة في بيان.

وأوضحت الوزارة أنها تتوقع أن تساهم خطوة تمديد الإقامة في تقليل عدد زائري مكاتب الهجرة ومنع الزيارات للمكاتب التي قد تستغرق ساعتين في بعض المناطق الريفية. وتبلغ عدد طلبات تمديد الإقامة أكثر من 2500 طلب يوميا في المتوسط.

وهذه هي المرة الثانية التي تمدد فيها الوزارة تلقائيا إقامات الأجانب الموشكة على الانتهاء بشكل يتماشى مع حملة التباعد الاجتماعي الحكومية، التي من المخطط أن تنتهي في يوم 19 أبريل.

و قامت الحكومة بتمديد إقامة أكثر من 130 ألف أجنبي مسجل في البلاد في أواخر شهر فبراير الماضي.