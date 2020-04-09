كورونا حول العالم: الإصابات فوق المليون ونصف المليون والوفيات تتجاوز 88 ألفا

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون ونصف المليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و519 ألفا عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 330 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 88 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحددة وتركيا وبلجيكا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 435 ألف إصابة إلى جانب نحو 15 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 148 ألف إصابة و15 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 139 ألف إصابة ونحو 17 ألف و 700 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفا و865 إصابة و3335 وفاة.