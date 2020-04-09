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بلومبرج: كبير موظفي ترامب يشعل التوترات بالبيت الأبيض وسط أزمة كورونا

03:05 ص الخميس 09 أبريل 2020
بلومبرج: كبير موظفي ترامب يشعل التوترات بالبيت الأبيض وسط أزمة كورونا

مارك ميدوز

واشنطن - (د ب أ):
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، صعَّدَ من حدة التوترات داخل المبنى بإجراء سلسلة تغييرات سريعة للموظفين، في خطوة أثارت شكاوى البعض حول أسلوب إدارته، في الوقت الذي تتسارع فيه أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، لم تفصح عنها، أن هذه التوترات جاءت في الوقت الذي استهل فيه ميدوز عمله على رأس موظفي البيت الأبيض بالإطاحة بمسؤول اتصالات بارز، ثم باستبدال المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام يوم الاثنين الماضي.

وأضافت أن ميدوز أحضر المتحدثة باسم حملة ترامب كايلي مكيناني لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كما قام بتعيين اثنين آخرين من الموالين له في عمليات الاتصال وهما المتحدثة باسم وزارة الدفاع، أليسا فرح، وكبير مساعديه في الكونجرس، بين ويليامسون.

وأشارت إلى أن موظفين آخرين قد يغادرون مناصبهم في المستقبل القريب، وبينهم جو جروجان، المسؤول عن السياسة الداخلية.

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة القول إن تحركات ميدوز ، خاصة الإطاحة بجريشام، أشعلت التوتر داخل البيت الأبيض الذي يشهد مشاحنات داخلية منذ فترة طويلة.

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