الصحة العالمية لـ"ترامب": قريبون من كل الشعوب ولا نميز بين الألوان

وكالات

دافع الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بشدة، عن الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع وباء كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وذلك ردًا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال جيبريسوس، إن نصيحته تتلخص في 3 نقاط هي: "التمسك بالوحدة الوطنية وعدم استغلال الوباء لتحقيق أهداف سياسية، والتضامن الصادق على المستوى العالمي، وأن تتحلى الولايات المتحدة والصين بالقيادة النزيهة.

وأضاف أن الموارد لن تكون مشكلة بالنسبة إلى المنظمة في حال وجود الوحدة والتضامن، معربًا عن شكره للولايات المتحدة على الدعم الذي وصفه بـ"السخي" التي قدمتها حتى الآن، آملا في استمرارخ من كافة الأطراف.

ونفى صحة الانتقادات الموجهة إلى المنظمة من قبل ترامب بالانحياز إلى الصين، وقال: "نحن قريبون من كل شعب، لا نميز بين الألوان".