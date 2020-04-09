أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الصحة العالمية لـ"ترامب": قريبون من كل الشعوب ولا نميز بين الألوان

12:07 ص الخميس 09 أبريل 2020
الصحة العالمية لـ"ترامب": قريبون من كل الشعوب ولا نميز بين الألوان

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

وكالات

دافع الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بشدة، عن الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع وباء كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وذلك ردًا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال جيبريسوس، إن نصيحته تتلخص في 3 نقاط هي: "التمسك بالوحدة الوطنية وعدم استغلال الوباء لتحقيق أهداف سياسية، والتضامن الصادق على المستوى العالمي، وأن تتحلى الولايات المتحدة والصين بالقيادة النزيهة.

وأضاف أن الموارد لن تكون مشكلة بالنسبة إلى المنظمة في حال وجود الوحدة والتضامن، معربًا عن شكره للولايات المتحدة على الدعم الذي وصفه بـ"السخي" التي قدمتها حتى الآن، آملا في استمرارخ من كافة الأطراف.

ونفى صحة الانتقادات الموجهة إلى المنظمة من قبل ترامب بالانحياز إلى الصين، وقال: "نحن قريبون من كل شعب، لا نميز بين الألوان".

ترامب منظمة الصحة العالمية tdv s ; V kh فيروس كورونا تيدروس أدهانوم جيبريسوس

الخبر التالى:

وزير الصحة الإسرائيلي في الواجهة بعد ارتفاع إصابات كورونا بين اليهود المتدينين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحالف دعم الشرعية يعلن هدنة شاملة في اليمن بسبب كورونا