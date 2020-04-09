ترامب: أصبحنا قريبين من إعادة فتح البلاد
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعي بلاده للقضاء على وباء كورونا المستجد، مضيفًا أن الأمر سيكون أسرع مما يعتقد الناس.
وأعلن الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات وباء كورونا، في البيت الأبيض، أنهم أصبحوا قريبين من إعادة فتح البلاد.
وأوضح أن رئيس الوزراء البريطاني، أصبح بصحة جيدة، بعد تواصلهم مع الحكومة البريطانية للتأكد من صحة بوريس جونسون، مضيفًا أنهم يصلون له.
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