تحالف دعم الشرعية يعلن هدنة شاملة في اليمن بسبب كورونا

القاهرة (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية الأربعاء وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وقال التحالف إن الهدنة سوف تستمر لأسبوعين قابلة للتمديد.

وأكد التحالف، دعمه لكافة الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة، في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.

أوضح أن وقف إطلاق النار يهدف إلى تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.

ويساند التحالف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين المدعومين من إيران.