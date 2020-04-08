جوتيريش يدافع عن منظمة الصحة العالمية في وجه انتقادات ترامب

نيويورك - (د ب أ):

دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن منظمة الصحة العالمية في وجه اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة بالفشل في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال جوتيريش في بيان: "اعتقد أنه يجب دعم منظمة الصحة العالمية لأهميتها البالغة في جهود العالم للانتصار في الحرب على كوفيد - 19"، المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وفي نفس الوقت، أشار الأمين العام إلى أنه يمكن إجراء تحقيق في مرحلة لاحقة.

وأوضح جوتيريش: "هذا الفيروس لم يسبق له مثيل في حياتنا ويتطلب استجابة غير مسبوقة. من الواضح أنه في مثل هذه الظروف، يمكن أن يكون لنفس الحقائق تفسيرات مختلفة لدى الهيئات المختلفة".

وأضاف جوتيريش: "بمجرد أن نطوي صفحة هذا الوباء في نهاية المطاف، يجب أن يكون هناك وقت للنظر إلى الوراء لنفهم كيف نشأ هذا المرض وكيف نشر دماره بسرعة كبيرة في أنحاء العالم، وكيف تعامل جميع المعنيين مع الأزمة".

وشدد الأمين العام على أن هذا الوقـت لم يأت بعد.

وقال: "الوقت الحالي هو وقت الوحدة، لكي يعمل المجتمع الدولي معا في تضامن من أجل أيقاف هذا الفيروس وعواقبه المدمرة".

وكان الرئيس الأمريكي غرد على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء: "لقد أخفقت منظمة الصحة العالمية حقا. لسبب ما، تحصل على التمويل الأكبر من الولايات المتحدة، ولكنها ركزت على الصين بأكثر من اللازم. سنلقي نظرة فاحصة على هذا الأمر". والمح ترامب إلى أن المنظمة قد تكون ضالعة في حجب معلومات في بدايات تفشي المرض.

وردد ترامب بذلك صدى انتقادات بأن منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشدة على المعلومات الواردة من الصين، حيث نشأ الفيروس وانتشر، في المراحل الأولية من تفشي الوباء.