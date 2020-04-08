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إيطاليا تسجل 542 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

08:29 م الأربعاء 08 أبريل 2020
إيطاليا تسجل 542 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

السلطات الصحية الإيطالية

روما - أ ش أ

أعلنت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 542 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح مفوض طوارئ كورونا ورئيس الحماية المدنية أنجيلو بوريلي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- تسجيل 1195 حالة إصابة جديدة بالفيروس في إيطاليا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 95262 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 17669 حالة.

وذكر بوريلي أن 26491 شخصا تعافوا من الفيروس حتى الآن، موضحا أن الأشخاص الذين تعافوا في العشرة أيام الأخيرة يمثلون 50 بالمائة من حالات التعافي منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وتشير البيانات إلى أن انتشار فيروس كورونا يتباطأ بعد شهر من إجراءات الإغلاق الصارمة، لكن بوريلي أكد ضرورة المحافظة على الحماية وتنفيذ جميع السلوكيات التي نصح بها الخبراء لتجنب انتشار الفيروس.

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