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الكويت: وصول طائرة عسكرية من الصين محملة بمستلزمات طبية

08:23 م الأربعاء 08 أبريل 2020
الكويت: وصول طائرة عسكرية من الصين محملة بمستلزمات طبية

الكويت

الكويت - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من الصين اليوم الأربعاء، محملة بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة - في بيان صحفي - إن الطائرة وصلت بعد رحلة دامت 41 ساعة من العمل المتواصل، لافتة الى أنها الرحلة السابعة للقوة الجوية، ضمن رحلات الإجلاء والشحن التي تقوم بها، بهدف تقديم الدعم اللوجستي لمختلف الجهات الرسمية الكويتية.

وأضافت أن الرحلة تأتي ضمن سلسلة الجهود والمهام التي تقوم بها وزارة الدفاع في تعاونها وتنسيقها الدائم مع وزارة الصحة، بهدف توفير مختلف المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع.

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