السودان: 224 حالة اشتباه بفيروس كورونا
الخرطوم - أ ش أ
قالت وزارة الصحة السودانية، إن التقارير الوبائية أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مراكز العزل بالسودان، بلغت 224 حالة اشتباه، بينها 25 حالة اشتباه جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الأربعاء - أن جملة الإصابات بالفيروس بلغت 14 حالة، بينها حالتا وفاة، لافتة إلى أنه لم تسجل أية حالات إصابة جديدة.
وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بوزارة الصحة السودانية اجتماعا اليوم في حضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة.
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