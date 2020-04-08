منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق بشن هجمات في 2017

امستردام - (د ب أ):

قال محققون تابعون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي بهولندا، اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو السوري مسؤول عن ثلاث هجمات كيميائية وقعت في شهر مارس من عام 2017.

ويركز تقرير المحققين على هجمات وقعت في بلدة " اللطامنة" بمحافظ حماة، غرب سوريا، أيام الرابع والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين من مارس الماضي. وكان مسلحو المعارضة السورية يسيطرون على "اللطامنة" آنذاك.

وأشار التقرير إلى وجود "أسباب معقولة" تدعو إلى الاعتقاد بأن سلاح الجو السوري استخدم غازي "السارين" و"الكلورين" كأسلحة كيميائية في الهجمات.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياجو أوناتي لابوردي في بيان: "لم يكن لهجمات بمثل هذه الطبيعة الاستراتيجية أن تتم دون الاستناد إلى أوامر من السلطات العليا بالقيادة العسكرية في الجمهورية العربية السورية."

وأوضح التقرير أن حوالي مئة شخص "تضرروا" جراء الهجمات.

واتهمت دول غربية، والمعارضة السورية، ومنظمات حقوقية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بقتل كثيرين من خلال العديد من الهجمات الكيميائية في سوريا.

ورفضت الحكومة السورية، وروسيا التي تدعمها، هذه الهجمات "على نحو ثابت".

ورغم معارضة سوريا وروسيا، أيدت أغلبية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال محققين إلى سوريا للتحقيق في هذه الهجمات.