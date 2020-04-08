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انتقادات لمستشفيات إيطاليا بسبب فشلها في إدارة أزمة كورونا

06:54 م الأربعاء 08 أبريل 2020
انتقادات لمستشفيات إيطاليا بسبب فشلها في إدارة أزمة كورونا

مستشفيات إيطاليا

روما - (د ب أ):

تعرضت المستشفيات ودور الرعاية في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا لانتقادات متزايدة بسب طريقة إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يحقق ممثلو الادعاء في عدة حالات.

ويبدو أن فيروس كورونا انتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في عدد من دور الرعاية في لومبارديا، بؤرة تفشي المرض في إيطاليا، وفقا لتقارير تداولتها وسائل الإعلام الإيطالية.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، توفي 110 أشخاص في أحد أجنحة طب أمراض الشيخوخة المعروف بالقرب من ميلانو منذ مارس، وتم إخفاء عدد من الحالات الأخرى. ولم يعلق المرفق الصحي على الاتهامات.

وذكر مكتب المدعي العام في ميلانو أنه يحقق في الأوضاع في عدد من دور الرعاية، بينما قال فابريتسيو سالا نائب حاكم إقليم لومبارديا إن الإقليم بصدد تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاتهامات.

يذكر أن إيطاليا سجلت أكثر من 17 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وهي البلد الأكثر تضررا جراءه في أوروبا.

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