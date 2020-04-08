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كورونا تحد من أنشطة الهجرة السرية من تونس إلى إيطاليا

06:31 م الأربعاء 08 أبريل 2020
كورونا تحد من أنشطة الهجرة السرية من تونس إلى إيطاليا

هجرة غير شرعية _ارشيفية

تونس - (د ب أ):

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، المتخصص في شؤون الهجرة بتراجع لافت في أنشطة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل تونس، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتسبب الفيروس في تقلص عدد الرحلات السرية في البحر، والتي تم ضبطها من قبل الحرس البحري في شهر مارس، حيث تم ضبط أربع محاولات للهجرة السرية مقابل 25 محاولة في فبراير و22 في يناير.

ويرجع جزء من هذا التراجع أساسا إلى الحجر الصحي العام المعلن في تونس منذ 22 مارس، بجانب حظر الجولان الليلي وقيود التنقل بين الولايات ما عطل الوصول إلى المناطق الساحلية.

وتمثل السواحل التونسية، ولا سيما جزيرة قرقنة القريبة من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، منصة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة غير الشرعية.

ونجح أول أمس الاثنين 34 مهاجرا تونسيا، من بينهم 11 إمرأة في الوصول إلى لامبيدوزا ليتم اخضاعهم للحجر الصحي، بمركز إيواء المهاجرين في الجزيرة.

وبحسب المنتدى أوقف الأمن 137 مورطا في الهجرة غير الشرعية في مارس مقابل 571 في الشهر السابق و316 في يناير.

الهجرة غير الشرعية تونس إيطاليا شؤون الهجرة فيروس كورونا الحجر الصحي

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