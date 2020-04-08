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بنجلاديش تغلق مدينة تضم لاجئي الروهينجا وسط تفشي كورونا

05:42 م الأربعاء 08 أبريل 2020
بنجلاديش تغلق مدينة تضم لاجئي الروهينجا وسط تفشي كورونا

فيروس كورونا

دكا - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن بنجلاديش فرضت الإغلاق على مدينة كوكس بازار جنوبي البلاد، التى تستضيف أكثر من مليون مسلم من الروهينجا من ميانمار، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين المكتظة.

وقال كمال حسين رئيس إدارة المدينة في بيان: "تم حظر الدخول والخروج من مدينة كوكس بازار من الآن فصاعدا"، وجاء تصريحه بعدما سجلت البلاد 218 حالة إصابة بفيروس كورونا و 20 حالة وفاة.

وأضاف حسين إنه يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هؤلاء الذين ينتهكون الأمر، مضيفا أن هذه القيود تم فرضها "للمصلحة العامة".

ويعيش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في مخيمات غير نظيفة في المدينة الواقعة جنوب شرقي بنجلاديش بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

ومن بين هؤلاء اللاجئين، عبر ما يقرب من 750 ألفا الحدود بعد الحملة العسكرية التي استهدفت الأقلية المسلمة في ولاية راخين شمالي ميانمار عام 2017.

وتخشى وكالات الإغاثة من صعوبة مواجهة تفشي المرض في مخيمات الروهينجا شديدة الاكتظاظ، وهي واحدة من أكبر أماكن استضافة اللاجئين في العالم، بسبب الكثافة السكانية ونقص المرافق الطبية.

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