التشيك تخفف قيود كورونا.. وسلوفاكيا تكثف الإغلاق

براغ/براتيسلافا- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت الخمسة آلاف شخص اليوم الأربعاء، فيما فرضت سلوفاكيا المجاورة قيودا جديدة على السفر بسبب عيد الفصح.

وحتى الآن يوجد في التشيك 5033 حالة مؤكدة بالفيروس وسجلت 91 وفاة.

وبنبرة إيجابية، قال وزير الصحة التشيكي أدم فويتك في براغ إن البلاد نجحت في وقف الانتشار الجامح للفيروس.

وقال المسؤول: "وبالتالي يمكننا الاستعداد لعودة تدريجية وتحت السيطرة للحياة الطبيعية"، مشيرا إلى القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب فيروس كورونا.

وكانت جمهورية التشيك قد أغلقها حدودها باستثناء حركة الشحن، وأغلقت المدارس والمطاعم. ورغم التوقف الواضح لانتشار الفيروس، وافق البرلمان التشيكي أمس على تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل.

وفي سلوفاكيا، شددت الحكومة من القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وأمرت سكان أكبر مدينتين وهما براتيسلافا وكوسيتش بالبقاء داخل حدود المدينتين خلال عطلة عيد الفصح المقبلة.

وتلزم قرارات الحكومة المواطنين الآخرين بالبقاء داخل حدود مقاطعاتهم المحلية. وسوف تكون هذه الإجراءات قائمة خلال عيد الفصح فيما تحاول الحكومة الحد من الزيارات الأسرية التقليدية.

ولاتزال الإصابات في سلوفاكيا منخفضة حيث تبلغ 581 ولكن لم يجر سوى 17640 فحصا حتى الآن.