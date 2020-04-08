سويسرا: 0.26% من السكان مصابون بكورونا

برن- (أ ش أ):

أعلن المكتب الفيدرالى للصحة العامة في سويسرا اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 22 ألفا و789 شخصا بعد ظهور 547 حالة جديدة ثبُت إيجابيتها.

وأضاف المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، أن سويسرا سجلت 705 حالات وفاة بسبب الفيروس حتى الآن، مضيفاً أن معدل الإصابة بلغ 266 شخصا لكل 100 ألف نسمة داخل الأراضي السويسرية (أي حوالي 0.26%).

يُشار إلى أن سويسرا تحظر الفعاليات الخاصة والعامة في البلاد حتى 19 أبريل الجاري.