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سويسرا: 0.26% من السكان مصابون بكورونا

02:41 م الأربعاء 08 أبريل 2020
سويسرا: 0.26% من السكان مصابون بكورونا

أرشيفية

برن- (أ ش أ):

أعلن المكتب الفيدرالى للصحة العامة في سويسرا اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 22 ألفا و789 شخصا بعد ظهور 547 حالة جديدة ثبُت إيجابيتها.

وأضاف المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، أن سويسرا سجلت 705 حالات وفاة بسبب الفيروس حتى الآن، مضيفاً أن معدل الإصابة بلغ 266 شخصا لكل 100 ألف نسمة داخل الأراضي السويسرية (أي حوالي 0.26%).

يُشار إلى أن سويسرا تحظر الفعاليات الخاصة والعامة في البلاد حتى 19 أبريل الجاري.

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