فاينانشيال تايمز: تهديد ترامب بتجميد تمويل الصحة العالمية يثير جدلا على نطاق واسع

لندن- (أ ش أ):

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء الضوء على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمي بعدما اتهمها بحجب معلومات عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة "ووهان" الصينية وتعمدها "الخطأ" بشأن تفشي المرض في الصين.

وقالت الصحيفة (في تعليق لها حول هذا الشأن نشرته على موقعها الالكتروني) إن انتقاد ترامب أثار جدلاً واسع النطاق بشأن إلقاء اللوم حول انتشار المرض، الذي أصاب 1.43 مليون شخص حول العالم وتسبب في 82 ألف حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. فيما ارتفع عدد الحالات في الولايات المتحدة إلى 399 ألف حالة وما يقرب من 13 ألف حالة وفاة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان تصريحات منظمة الصحة العالمية في منتصف يناير الماضي بأنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من شخص إلى آخر، حتى بعد أن قال أحد خبرائها العكس. وبعد أيام، أشارت إلى انتقال مباشر "محدود" بين البشر، بالتزامن مع تأكيد الصين أيضًا الحالات الأولى لانتقال العدوى من شخص لآخر.

وفي وقت لاحق من نفس الشهر "يناير الماضي"، وصفت منظمة الصحة العالمية الفيروس بأنه حالة طوارئ عالمية، لكنها أوصت الدول بأن تبقي حدودها مفتوحة للحد من عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بطرق غير منتظمة تتسبب في منع الفحوصات الصحية. وفي وقت لاحق من نفس الشهر، حظر ترامب معظم الرحلات الجوية القادمة من الصين.

وفي نفس التوقيت، وُجهت انتقادات عديدة إلى ترامب بعدم تناوله مسألة الفيروس على محمل الجد في وقت مبكر من انتشاره، وخاصة بعدما قال إنه سيختفي "مثل المعجزة". وكان ترامب يشيد، في كل مرة يتعرض فيها للهجوم، بقراره بحظر الرحلات الجوية من الصين، وأحيانًا بخطوته اللاحقة بتوسيع القيود على الرحلات القادمة من أوروبا.

وقالت "فاينانشيال تايمز" في هذا الشأن: على الرغم من أن ترامب انتقد منظمة الصحة العالمية من قبل، إلا أن هجومه عليها في يوم أمس رفع الانتقادات إلى مستوى أعلى بكثير. وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من توقف الرئيس الأمريكي بشكل عام عن الإشارة إلى المرض على أنه "فيروس قادم من الصين" وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وفي هجومه يوم أمس خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة، قال ترامب: "منظمة الصحة العالمية تلقت منا أموالا طائلة وفي الوقت ذاته تحيزت للصين وانتقدت قراري بمنع دخول الصينيين إلى الولايات المتحدة".

وأضاف "علينا مراجعة علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية، لأنها أخطأت وكان يجدر بها أن تعلن الوباء مبكرا".

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية إن تهديد ترامب بتجميد التمويل "أحدث أثرا سلبيا على جهود التعاون العالمية لمكافحة الوباء".

وفي وقت سابق، وجه ترامب انتقادات حادة لمنظمة الصحّة العالمية، متهما إياها بالتقرب من الصين وبسوء إدارة أزمة وباء كورونا.

وقال ترامب في تغريدة إن "منظمة الصحة العالمية أخفقت"، في الوقت الذي تخطت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفاً.