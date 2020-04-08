الصين وباكستان يبحثان الحيلولة دون انتشار كورونا

إسلام آباد- (أ ش أ):

أفادت وسائل إعلام باكستانية اليوم الأربعاء بأن مسؤولين من الصين وباكستان ناقشوا - عبر خاصية الفيديو - طرق منع انتشار فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19) في كلا البلدين.

وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الصينية أعلنت أن المؤتمر شارك فيه حوالي 20 مسؤولاً صحياً وخبيراً عسكرياً من كلا البلدين .

وأضافت أن مسؤولي البلدين استعرضوا وجهات النظر حول الموقف العام بشأن "كورونا " وطرق السيطرة عليه ومكافحته ، وآخر الإمكانات التكنولوجية الممكنة لاكتشافه ، والعلاج منه.

وأعرب المسؤولون الباكستانيون عن تقديرهم لنظرائهم الصينيين لتقديم المساعدة إلى (إسلام آباد ) في مكافحة "الفيروس".