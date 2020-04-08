ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2210 حالات في قطر

الدوحة- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاربعاء تسجيل 153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 2210 حالات .

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية ( قنا) اليوم ، إلى تسجيل 28 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 178 حالة.

وأوضحت أن 2026 إصابة يخضعون للعلاج حاليا، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند ست حالات .

وأوضحت الوزارة أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.

ولفتت إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.